Calciomercato Lazio, Sarri lo vuole a tutti i costi: dalla Premier! (Di martedì 24 maggio 2022) La Lazio sta iniziando a lavorare per la prossima stagione e tra i nuovi possibili innesti c'è una vecchia conoscenza di Maurizio Sarri. L'allenatore toscano sogna di poter tornare ad allenare Allan. Il centrocampista brasiliano avrebbe intenzione di lasciare l'Everton dopo solo due stagioni. Quest'anno i Toffies hanno rischiato la retrocessione, ma alla fine sono riusciti a salvarsi. Allan Everton Lazio Il contratto del brasiliano scade nel 2023, ma l'ingaggio è molto alto per la Lazio: 4 milioni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Allan tornerebbe volentieri alla corte di Sarri e i biancocelesti potrebbero sfruttare i benefici fiscali del Decreto Crescita per riportarlo in Italia. La Lazio proporrebbe un contratto triennale e spera di ottenere qualche ...

