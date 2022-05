Calcio: Insieme per la Pace, Cozzoli 'dall'Olimpico altro forte messaggio di speranza' (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - “Siamo felici di ospitare un evento all'insegna della solidarietà. dall'Olimpico partirà un altro messaggio di Pace, forte e chiaro. Iniziative come questa, fortemente voluta dal presidente della Lazio Claudio Lotito, troveranno sempre il nostro sostegno”. Così Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, durante la conferenza stampa di presentazione di “Insieme per la Pace”, quadrangolare tra le formazioni femminili di Lazio ed Empoli, Nazionale Attori 1971 e Nazionale delle Suore guidate da Suor Paola, in programma venerdì 27 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto anche per la ricostruzione di un asilo e di un reparto di ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - “Siamo felici di ospitare un evento all'insegna della solidarietà.partirà undie chiaro. Iniziative come questa,mente voluta dal presidente della Lazio Claudio Lotito, troveranno sempre il nostro sostegno”. Così Vito, presidente e ad di Sport e Salute, durante la conferenza stampa di presentazione di “per la”, quadrangolare tra le formazioni femminili di Lazio ed Empoli, Nazionale Attori 1971 e Nazionale delle Suore guidate da Suor Paola, in programma venerdì 27 maggio allo Stadiodi Roma. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto anche per la ricostruzione di un asilo e di un reparto di ...

