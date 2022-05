Avellino, Taurino trovato l’accordo: pronto un biennale (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – È stata una lunga giornata di interlocuzioni in casa Avellino. E’ slittato di qualche giorno l’annuncio del tecnico, Roberto Taurino. Come anticipato nelle scorse ore, il trainer leccese ha trovato l’accordo con la società guidata dalla famiglia D’Agostino. Accordo biennale per il trainer che lo scorso anno ha guidato la Virtus Francavilla nel Girone C di LegaPro. L’unico inghippo riguarda il vice allenatore di Taurino, Pietro Sportillo. Quest’ultimo non appare propenso a seguire il trainer leccese nella sua avventura in Irpinia per motivazioni personali. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi in tal senso. Al di là del punto interrogativo di Sportillo, lo staff tecnico di Taurino sarà composto da: Paolo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– È stata una lunga giornata di interlocuzioni in casa. E’ slittato di qualche giorno l’annuncio del tecnico, Roberto. Come anticipato nelle scorse ore, il trainer leccese hacon la società guidata dalla famiglia D’Agostino. Accordoper il trainer che lo scorso anno ha guidato la Virtus Francavilla nel Girone C di LegaPro. L’unico inghippo riguarda il vice allenatore di, Pietro Sportillo. Quest’ultimo non appare propenso a seguire il trainer leccese nella sua avventura in Irpinia per motivazioni personali. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi in tal senso. Al di là del punto interrogativo di Sportillo, lo staff tecnico disarà composto da: Paolo ...

