VIDEO Gol | highlights e commento della 38a giornata di Premier League

(Di lunedì 23 maggio 2022) Vediamo cos’è successo nel dettaglio nella trentottesima e ultimadi.Il Manchester City batte in rimonta l’Aston Villa in casa e si aggiudica il titolo, chiudendo il campionato a +1 sul Liverpool. La squadra guidata da Steven Gerrard va in vantaggio di due gol grazie alle reti di Cash e Coutinho. In cinque minuti però i Citizens ribaltano il match: Gundogan accorcia le distanze, Rodri pareggia e ancora Gundogan sigla il definitivo 3-2. Anche il Liverpool vince in rimonta contro il Wolverhampton ad Anfield (3-1). Gli ospiti passano in vantaggio con Neto, Mané trova il gol del pareggio, Salah e Robertson chiudono la pratica. Il Chelsea vince in casa 2-1 contro il Watford: Havertz porta avanti i Blues, nel finale Gosling pareggia, ma nel recupero Barkley regala i tre punti alla squadra guidata da Thomas Tuchel. Il ...