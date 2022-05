Vaiolo delle scimmie | il virus incalza | nel Lazio 15 persone in isolamento E ricomincia il valzer degli esperti

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ilcontinua la corsa al contagio. Lenta ma costante. Così, mentre i ricoverati allo Spallanzani rimangono 3, «in buone condizioni cliniche», dichiara l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, dall’Istituto Spallanzani arriva anche la conferma di un quarto caso diin Italia: «Preso in carico ad Arezzo con un link di un viaggio alle Canarie». Pertanto, restando al bollettino odierno, fa sapere D’Amato, per infezioni sospette da, «finora i casi posti innelsono 15. Mentre i ricoverati allo Spallanzani rimangono 3, in buone condizioni cliniche». E naturalmente, in contemporanea con il ...

Il ragazzo era da poco tornato dalle Canarie Ilscimmie arriva in Toscana. Nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo è stato ricoverato un uomo di 32 anni di Arezzo rientrato nei giorni scorsi da una vacanza ...92 casi confermati e 28 casi sospetti discimmie : questo il bilancio dell'Oms legati a 12 Stati membri dove la malattia non è endemica. Sono stati registrati contagi in Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, ...Milano, 23 mag. (Adnkronos Salute) - "La maggior parte dei casi attuali" di vaiolo delle scimmie "si è presentata con sintomi lievi e per la popolazione più ampia la probabilità di diffusione è molto ...Nessun infetto, però, ha mai viaggiato nei paesi in cui questa malattia è endemica (soprattutto in Africa). Sono 92 i casi di vaiolo delle scimmie segnalati all'Oms da parte di 12 stati membri, tra ...