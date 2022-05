Una Vita, anticipazioni 23 maggio: la confessione di Aurelio (Di lunedì 23 maggio 2022) Aurelio Quesada farà una confessione importante a Genoveva. L'uomo, come segnala la trama Una Vita relativa alla puntata in onda il 23 maggio, le dirà di aver commissionato a Soledad l'omicidio di Pierre Caron. Subito dopo, impedirà alla domestica di lasciare la città e le intimerà di dirgli a cosa le serva la dinamite. Nel frattempo, Anabel chiederà a Marcos dei suoi rapporti con il diplomatico e se sia stato lui a denunciare la Quesada. anticipazioni Una Vita 23 maggio: Aurelio confessa a Genoveva di aver fatto uccidere Caron Natalia, dopo aver trascorso l'intera giornata in compagnia di Felipe, farà ritorno a casa e troverà il cadavere di Pierre Caron ed ovviamente resterà sconvolta. Non appena si riprenderà un po' saluterà l'avvocato e si ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 23 maggio 2022)Quesada farà unaimportante a Genoveva. L'uomo, come segnala la trama Unarelativa alla puntata in onda il 23, le dirà di aver commissionato a Soledad l'omicidio di Pierre Caron. Subito dopo, impedirà alla domestica di lasciare la città e le intimerà di dirgli a cosa le serva la dinamite. Nel frattempo, Anabel chiederà a Marcos dei suoi rapporti con il diplomatico e se sia stato lui a denunciare la Quesada.Una23confessa a Genoveva di aver fatto uccidere Caron Natalia, dopo aver trascorso l'intera giornata in compagnia di Felipe, farà ritorno a casa e troverà il cadavere di Pierre Caron ed ovviamente resterà sconvolta. Non appena si riprenderà un po' saluterà l'avvocato e si ...

Advertising

borghi_claudio : In arrivo la letterina dall'europa scritta dal simpatico GENTILONI. Spero sia chiaro a tutti perché il catasto è st… - AmorosoOF : Era una vita che non stavo così. @RadioItalia #RILive - giroditalia : ?? Few certainties in life, one of them being that every day @mathieuvdpoel will attack. ?? Poche certezze nella vit… - ALisimberti : RT @SimoPillon: Ho ancora negli occhi i bambini in festa, le mamme sorridenti, i papà felici ieri a Roma alla marcia per la vita. La speran… - evanessuna : RT @TanyaOuiCestMoi: Sto un po’ per i cazzi miei come stile di vita, da una vita. -