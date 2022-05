Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie, emergenza e vaccino: cosa dicono Bassetti, Galli, Lopalco, Gismondo (Di lunedì 23 maggio 2022) Il moltiplicarsi di casi di Vaiolo delle scimmie nel mondo potrebbe far scattare nelle prossime ore la dichiarazione dell’Oms di emergenza internazionale. Intanto per far fronte al virus alcuni Paesi come la Spagna pensano a riproporre la vaccinazione anti-Vaiolo umano, una mossa che però non convince gli esperti di casa nostra. Galli – “Non avrebbe nessun senso tornare al vaccino anti Vaioloso. Non serve ora. Credo che la faccenda possa essere gestita in maniera diversa. Il rapporto costo-beneficio non è tale da reintrodurre un vaccino che, tra l’altro, non è una passeggiata gratis: ha una serie di effetti collaterali. E il rischio di questi effetti, bilanciato al rischio di prendere l’infezione, mi fa dire che non vale ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 23 maggio 2022) Il moltiplicarsi di casi dinel mondo potrebbe far scattare nelle prossime ore la dichiarazione dell’Oms diinternazionale. Intanto per far fronte al virus alcuni Paesi come la Spagna pensano a riproporre la vaccinazione anti-umano, una mossa che però non convince gli esperti di casa nostra.– “Non avrebbe nessun senso tornare alantiso. Non serve ora. Credo che la faccenda possa essere gestita in maniera diversa. Il rapporto costo-beneficio non è tale da reintrodurre unche, tra l’altro, non è una passeggiata gratis: ha una serie di effetti collaterali. E il rischio di questi effetti, bilanciato al rischio di prendere l’infezione, mi fa dire che non vale ...

