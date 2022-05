Striscione Milan, la Procura FIGC apre inchiesta (Di lunedì 23 maggio 2022) La Procura della Federcalcio – secondo quanto riporta l’ANSA – ha appena aperto un’inchiesta “per presunta violazione dell’art 4 del Codice di giustizia sportiva” (che impone il rispetto dei principi di correttezza e lealtà, ndr) per lo Striscione esposto oggi dai calciatori del Milan nel corso della celebrazione della vittoria dello scudetto. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 23 maggio 2022) Ladella Federcalcio – secondo quanto riporta l’ANSA – ha appena aperto un’“per presunta violazione dell’art 4 del Codice di giustizia sportiva” (che impone il rispetto dei principi di correttezza e lealtà, ndr) per loesposto oggi dai calciatori delnel corso della celebrazione della vittoria dello scudetto. L'articolo

