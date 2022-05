Manchester United dà addio a Cavani | “Grazie per aver condiviso con noi tua esperienza”

Advertising

romeoagresti : L’ad della #Juventus, Maurizio #Arrivabene: “#Pogba? È un calciatore del Manchester United quindi rispetto lui e la… - mauro_suma : A Manchester parlano del modello Milan che dovrebbe essere adottato anche dal Manchester United #sonsoddisfazioni - sportface2016 : #ManchesterUnited dà addio a #Cavani: 'Grazie per aver condiviso con noi tua esperienza' - sportli26181512 : Manchester United, Bruno Fernandes: 'Stagione negativa, ma qui ho imparato una cosa. Vi dico che ora...': Il centro… - plpootch : RT @reyllinho: La performance ICONIQUE de Lionel Messi contre Manchester United - Finale 2011. -

Secondo quanto riportato da il Mirror , i francesi hanno sorpassato ilnella corsa per arrivare al nativo di Reims.Commenta per primo Il centrocampista delBruno Fernandes ha fatto un bilancio della stagione: 'E' finita e non abbiamo raggiunto nessun obiettivo. Non siamo stati all'altezza delle aspettative, né come singoli e né come ...Edinson Cavani lascia il Manchester United dopo due stagioni. Lo ha ufficializzato lo stesso club inglese, che ha salutato l’ex attaccante di Palermo, Napoli e PSG attraverso le proprie pagine social: ...Durante una conferenza stampa, l'allenatore del Manchester United, Ten Hag, Ha dichiarato che Ronaldo rimarrà anche la prossima stagione ...