Liverpool, preso il giovane attaccante del Fuhlam Fabio Carvalho (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Liverpool, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l'acquisto dal Fulham di Fabio Carvalho. L'attaccante diciannovenne ha firmato un contratto di cinque anni, a partire dal prossimo 1 luglio. L'operazione ha avuto un costo per i Reds di 5 milioni di sterline, con l'accordo già in essere a gennaio ma formalizzato solo ora per problemi amministrativi. Sulla futura rivendita del calciatore poi il Fulham guadagnerà un 20% dell'importo totale della cessione. SportFace.

