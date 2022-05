Il sacrificio di Falcone e la sua lezione: la mafia è finanziaria più che sanguinaria (Di lunedì 23 maggio 2022) Fu lui a mostrare una criminalità finanziaria prima che sanguinaria. Perché gran parte della politica europea ignora il problema? Leggi su corriere (Di lunedì 23 maggio 2022) Fu lui a mostrare una criminalitàprima che. Perché gran parte della politica europea ignora il problema?

EnricoLetta : « La mafia non è invincibile, avrà una fine » Giovanni #Falcone. Il ricordo del sacrificio suo e di Francesca Morvi… - meb : Trent’anni fa la strage di #Capaci: il giudice Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, gli agenti Schifano, Dicillo… - robersperanza : Trenta anni dalla strage di Capaci. Ricordiamo sempre il sacrificio di chi ha dato la vita per difendere la legalit… - alvyspera : RT @marco_dori: Ricordando Giovanni #Falcone, ricordiamo il coraggio e il sacrificio di chi combatte per un Paese migliore, per un futuro m… - w_andreazza : RT @elisabettastrad: Trent’anni fa Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre uomini di scorta morirono nella strage di Capaci.… -

30 anni fa la strage di Capaci: l'Italia ricorda Giovanni Falcone. Ma ancora molte le ombre Una giornata di commemorazioni per non dimenticare il sacrificio umano e la gravità di un passaggio storico che ha segnato la storia del nostro Paese Strage di Capaci Oggi come trent'anni fa il sindacato è sentinella della legalità Dobbiamo farlo ora e dobbiamo farlo insieme, in nome del sacrificio eroico di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Segretario Generale Cisl Una giornata di commemorazioni per non dimenticare ilumano e la gravità di un passaggio storico che ha segnato la storia del nostro PaeseDobbiamo farlo ora e dobbiamo farlo insieme, in nome deleroico di Giovannie Paolo Borsellino. Segretario Generale Cisl