Glauco | significato e origine del nome

Glauco deriva dal greco antico ??????? (Glaukos), latinizzato in Glaucus, basato sull'aggettivo ??????? (glaukos), che può voler dire tanto "scintillante", "brillante" quanto "verdeazzurro", "ceruleo", "celeste", "grigio bluastro". Il termine venne usato dapprima da Omero per definire il mare con il significato di "argentato", "luccicante", e poi da altri scrittori, che lo usarono con il senso di "verde bluastro" o "grigio bluastro", facendo riferimento alle foglie dell'ulivo e al colore degli occhi. Per questa ragione, proprio per via dei suoi occhi scintillanti, il nome greco del gufo era glaux. Parliamo di un nome di tradizione classica, portato da numerosi personaggi della mitologia greca, fra cui spicca Glauco, un pescatore divenuto dio marino e innamorato di Scilla