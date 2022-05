Firenze, ascensore di nuovo rotto: consigliera disabile portata a braccia per le scale (Di lunedì 23 maggio 2022) La consigliera comunale della Lega, Michela Monaco Per approfondire : Articolo : Palazzo Vecchio, ascensore rotto: consigliera disabile portata su di peso Un nuovo guasto all' ascensore di Palazzo ... Leggi su lanazione (Di lunedì 23 maggio 2022) Lacomunale della Lega, Michela Monaco Per approfondire : Articolo : Palazzo Vecchio,su di peso Unguasto all'di Palazzo ...

