Come un'immersione totale in tutto il guardaroba (Di lunedì 23 maggio 2022) Pochi tessuti sono in grado di evocare immediatamente una stagione – e le sensazioni positive che la contraddistinguono – quanto il lino. Leggero, fresco, impalpabile, camicia, pantaloni, vestito e bluse in lino rappresentano da sempre un caposaldo irrinunciabile del guardaroba estivo, perfetti da indossare in ufficio, in riva al mare e persino ad un matrimonio o ad una cerimonia estiva. Questa Primavera-Estate 2022 non fa eccezione, ma si arricchisce di un twist: le passerelle, infatti, hanno proposte interpretazioni inedite del lino, mostrando tutte le sue molteplici declinazioni. Tutte le declinazioni del lino per la PE22 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 23 maggio 2022) Pochi tessuti sono in grado di evocare immediatamente una stagione – e le sensazioni positive che la contraddistinguono – quanto il lino. Leggero, fresco, impalpabile, camicia, pantaloni, vestito e bluse in lino rappresentano da sempre un caposaldo irrinunciabile delestivo, perfetti da indossare in ufficio, in riva al mare e persino ad un matrimonio o ad una cerimonia estiva. Questa Primavera-Estate 2022 non fa eccezione, ma si arricchisce di un twist: le passerelle, infatti, hanno proposte interpretazioni inedite del lino, mostrando tutte le sue molteplici declinazioni. Tutte le declinazioni del lino per la PE22 guarda le foto ...

Advertising

Orso_mielodico : La mattina è satura di speranza e buone intenzioni. La sera no. La sera è vuota come le bombole di ossigeno dopo av… - RaiScuola : Il #22maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 300 luoghi come castell… - Jaeger69xx : @S__yC____l Venghino siori venghino.. io per pagarmi gli studi facevo la stagione a Rimini in hotel.. 11 ore al gio… - Eco1stArt : RT @TSostenibile: 'GUIDA DI UN IDIOTA PER SALVARE IL MONDO'. Un podcast divertente, senza alcun un dito puntato, ne crociate o catastrofism… - TSostenibile : 'GUIDA DI UN IDIOTA PER SALVARE IL MONDO'. Un podcast divertente, senza alcun un dito puntato, ne crociate o catast… -