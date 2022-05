CoD Warzone 2: sarà presente la meccanica dell’interrogatorio? (Di lunedì 23 maggio 2022) Un noto leaker ha parlato nelle ultime ore di CoD Warzone 2 e di come, a detta sua, il gioco includere una meccanica di interrogatorio Il seguito di Call of Duty: Warzone è in fase di sviluppo presso Infinity Ward, e mentre Activision presenterà lo sparatutto battle royale per intero entro la fine dell’anno, alcuni dettagli su di esso sono diventati disponibili nelle ultime due settimane grazie a fughe di notizie dagli addetti ai lavori. Di recente, il noto insider Tom Henderson ha fatto trapelare dettagli sulla mappa di gioco e nuove funzionalità e ora un altro nuovo rapporto pubblicato dallo stesso Henderson ha parlato anche di altre nuove meccaniche. Ebbene: sembrerebbe che in CoD Warzone 2 sarà presente un’opzione interrogatorio simile a quella di Rainbow Six ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 23 maggio 2022) Un noto leaker ha parlato nelle ultime ore di CoD2 e di come, a detta sua, il gioco includere unadi interrogatorio Il seguito di Call of Duty:è in fase di sviluppo presso Infinity Ward, e mentre Activisionrà lo sparatutto battle royale per intero entro la fine dell’anno, alcuni dettagli su di esso sono diventati disponibili nelle ultime due settimane grazie a fughe di notizie dagli addetti ai lavori. Di recente, il noto insider Tom Henderson ha fatto trapelare dettagli sulla mappa di gioco e nuove funzionalità e ora un altro nuovo rapporto pubblicato dallo stesso Henderson ha parlato anche di altre nuove meccaniche. Ebbene: sembrerebbe che in CoDun’opzione interrogatorio simile a quella di Rainbow Six ...

