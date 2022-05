Carlos Sainz, ombre sulla Ferrari: “Non riesco a sfruttare le potenzialità” (Di lunedì 23 maggio 2022) Partenza sbagliata ed un’uscita di pista che hanno certamente impiccato la gara dell’iberico nel Gran Premio di Spagna. Ci teneva moltissimo Carlos Sainz ad essere protagonista della corsa casalinga che è finita, comunque, con un quarto posto non del tutto negativo. A fine gara, però, il numero cinquantacinque ha ammesso che non riesce ancora a settarsi con questa nuova Ferrari. Ecco cosa ha detto lo spagnolo a fine gara in quel di Montmelò. Le parole di Carlos Sainz “Al via partenza difficile – ha detto Carlos Sainz alla fine della gara – probabilmente ho sbagliato qualcosa nella procedura. Poi ho cercato di rimontare e forse una raffica di vento mi ha tradito in curva 4, sono andato in testacoda e finito nella ghiaia. Da quel momento la macchina non era più la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Partenza sbagliata ed un’uscita di pista che hanno certamente impiccato la gara dell’iberico nel Gran Premio di Spagna. Ci teneva moltissimoad essere protagonista della corsa casalinga che è finita, comunque, con un quarto posto non del tutto negativo. A fine gara, però, il numero cinquantacinque ha ammesso che non riesce ancora a settarsi con questa nuova. Ecco cosa ha detto lo spagnolo a fine gara in quel di Montmelò. Le parole di“Al via partenza difficile – ha dettoalla fine della gara – probabilmente ho sbagliato qualcosa nella procedura. Poi ho cercato di rimontare e forse una raffica di vento mi ha tradito in curva 4, sono andato in testacoda e finito nella ghiaia. Da quel momento la macchina non era più la ...

