(Di domenica 22 maggio 2022) Tennis Secondo successo per il talento di Albino, che in Montenegro conquista il 25mila dollari su terra nel giorno del 20esimo compleanno.

TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Ulcinj, Vincent Ruggeri si regala il torneo Itf: battuto il francese Royer in tre set - webecodibergamo : Ulcinj, Vincent Ruggeri si regala il torneo Itf: battuto il francese Royer in tre set - TENIPOcom : ITF M25 Ulcinj - Clay (Semifinal) Samuel Vincent Ruggeri (ITA) def. Mariano Navone (ARG) 6-4 6-2 - zazoomblog : Vincent-Ruggeri inarrestabile ad Ulcinj - #Vincent-Ruggeri #inarrestabile #Ulcinj -

