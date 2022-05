Traffico Roma del 22-05-2022 ore 17:30 (Di domenica 22 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione e prudenza sulla A1 Roma Napoli per un incidente ancora allenamenti tra Valmontone e lo svincolo per la diramazione di Roma Sud verso Roma in entrata su Roma Fiumicino Poco prima dello svincolo per il raccordo e spostiamoci proprio sullo stesso raccordo in carreggiata esterna dove ci sono rallentamenti con possibile formazione di code tra la Pontina è l’appia il momento il Traffico su via Aurelia in direzione di Roma si rallenta all’altezza di Palidoro e più avanti tra Aranova e castelli Guido lunghe code per lavori su via Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima verso Roma in direzione Pomezia tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima dettagli di queste altre notizie sul sito ... Leggi su romadailynews (Di domenica 22 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione e prudenza sulla A1Napoli per un incidente ancora allenamenti tra Valmontone e lo svincolo per la diramazione diSud versoin entrata suFiumicino Poco prima dello svincolo per il raccordo e spostiamoci proprio sullo stesso raccordo in carreggiata esterna dove ci sono rallentamenti con possibile formazione di code tra la Pontina è l’appia il momento ilsu via Aurelia in direzione disi rallenta all’altezza di Palidoro e più avanti tra Aranova e castelli Guido lunghe code per lavori su via Pontina tra Castelno e Castel di Decima versoin direzione Pomezia tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima dettagli di queste altre notizie sul sito ...

