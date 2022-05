Striscia la Notizia | lo scrittore Nicola Lagioia | “Sono pronti a scusarsi per la loro violenza mediatica contro di me?” Ecco cosa è accaduto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 maggio 2022) “Circa vent’anni fa, sollecitato da un blogger che mi chiedeva un commento su “Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire“, il romanzo d’esordio di Melissa P., feci un commento violento, sessista e molto stupido. Subito dopo andai a scusarmi di persona con Melissa Panarello. Non avevo la consapevolezza che ho oggi, capii di aver sbagliato. Melissa accettò le scuse, ma ci mise un po’ – giustamente – per assorbire il colpo”. Queste le parole con le quali, premio Strega con La Ferocia e direttore del Salone del libro di Torino, inizia un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Perché lotorna su un fatto20 anni fa e del quale lui stesso, in prima battuta, riconosce il sessismo e la stupidità? Tutto parte da alcuni servizi mandati in onda daLa ...