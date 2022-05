Spezia Napoli 0-1 LIVE: partita sospesa per scontri tra tifoserie (Di domenica 22 maggio 2022) Allo stadio Picco, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Spezia e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Picco, Spezia e Napoli si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spezia Napoli 0-1 MOVIOLA 1? Inizia il match – Primo pallone giocato dallo Spezia. 4? GOAL Napoli – Matteo Politano si mette in proprio e dal limite calcia meravigliosamente sulla sinistra: nulla da fare per Ivan Provedel. 11? Occasione Verde – Tiro dal limite che termina fuori. 13? partita sospesa per alcuni scontri tra le due tifoserie: calciatori sotto la curva ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Allo stadio Picco, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Picco,si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Inizia il match – Primo pallone giocato dallo. 4? GOAL– Matteo Politano si mette in proprio e dal limite calcia meravigliosamente sulla sinistra: nulla da fare per Ivan Provedel. 11? Occasione Verde – Tiro dal limite che termina fuori. 13?per alcunitra le due: calciatori sotto la curva ...

