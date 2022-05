Soluzioni Cruciverba del 22 05 22 Tutte le definizioni

(Di domenica 22 maggio 2022) Se siete in cerca delledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e avrete una mente più allenata e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Non indugiamo oltre e vediamo ledeidel giorno 22/05/22: Fa scattare per un nonnulla 15 lettere: Isole aleutine: Grandi aule universitarie 5 lettere: Yale: I centesimi della sterlina 11 lettere: Peristilio: I pattini dei freni 9 lettere: Draisina: I tessuti più solidi 8 lettere: Fucsina: Il film per cui david vinse l oscar 7 lettere: Mabuse: Il genere cui appartiene il panda 11 lettere: Ittiosauro: Il segreto del mago 14 lettere: Professionale: Il sostantivo unito a un altro per determinarlo 7 lettere: ...

