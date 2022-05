Perché il petrolio degli ayatollah ora conta. L’analisi di Bressan (Di domenica 22 maggio 2022) I negoziati tra i partecipanti del Joint comprehensive plan of action (Jcpoa) – Cina, Unione europea, Francia, Germania, Iran, Russia, Regno Unito – e gli Stati Uniti sono ripresi ad aprile 2021. Poi, però, le parti non sono state in grado di raggiungere un accordo prima delle elezioni presidenziali iraniane di giugno e, quando i colloqui sono ripresi lo scorso 29 novembre a Vienna, il governo conservatore iraniano del presidente Ebrahim Raisi ha assunto una posizione massimalista, mostrando tuttavia elementi di flessibilità. Più di recente i Paesi del Jcpoa si sono avvicinati a un accordo, fino a quando però Stati Uniti e Unione europea non hanno imposto le sanzioni alla Russia per l’invasione dell’Ucraina. Mosca ha quindi chiesto che i futuri scambi commerciali con l’Iran non fossero condizionati dalle sanzioni occidentali, causando di fatto così una sospensione del lavoro dei ... Leggi su formiche (Di domenica 22 maggio 2022) I negoziati tra i partecipanti del Joint comprehensive plan of action (Jcpoa) – Cina, Unione europea, Francia, Germania, Iran, Russia, Regno Unito – e gli Stati Uniti sono ripresi ad aprile 2021. Poi, però, le parti non sono state in grado di raggiungere un accordo prima delle elezioni presidenziali iraniane di giugno e, quando i colloqui sono ripresi lo scorso 29 novembre a Vienna, il governo conservatore iraniano del presidente Ebrahim Raisi ha assunto una posizione massimalista, mostrando tuttavia elementi di flessibilità. Più di recente i Paesi del Jcpoa si sono avvicinati a un accordo, fino a quando però Stati Uniti e Unione europea non hanno imposto le sanzioni alla Russia per l’invasione dell’Ucraina. Mosca ha quindi chiesto che i futuri scambi commerciali con l’Iran non fossero condizionati dalle sanzioni occidentali, causando di fatto così una sospensione del lavoro dei ...

