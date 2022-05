Advertising

geordie__ : RT @TgrRaiPuglia: Il 19 maggio 2012 l'esplosione di una bomba davanti all'istituto Morvillo-Falcone di Brindisi provocò la morte di Melissa… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Il 19 maggio 2012 l'esplosione di una bomba davanti all'istituto Morvillo-Falcone di Brindisi provocò la morte di Melissa… - TgrRaiPuglia : Il 19 maggio 2012 l'esplosione di una bomba davanti all'istituto Morvillo-Falcone di Brindisi provocò la morte di M… - OraWeb_TV : Barcellona PG. L’Amministrazione Comunale organizza Corteo e Convegno in ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsel… - AntennaSud : Brindisi, dieci anni senza Melissa Bassi: l’arrivo del corteo davanti alla scuola “Morvillo Falcone” -

Agenzia ANSA

...scorta del giudice Giovannisulla quale viaggiavano i tre agenti di scorta morti nell'attentato di Capaci, si è svolta stamane a Palermo per il trentennale della strage di Capaci. Un...... un convegno a Palazzo Gambacorti nel primo pomeriggio e a seguire, si svolgerà ilcittadino ... Ore 11.30 al Giardinoe Borsellino (ingresso da via dell'Aeroporto 47/49) Deposizione di ... Falcone: corteo in città e sfilata barche a vela in mare - Sicilia Una manifestazione promossa dalla "Quarto Savona 15", l'associazione che porta il nome dell'auto di scorta del giudice Giovanni Falcone sulla quale viaggiavano i tre agenti di scorta morti nell'attent ..."Io sono orgogliosa di mio marito, orgogliosissimaa di essere la vedova di Antonio Montinaro che ha scelto fino all'ultimo di stare accanto a Giovanni Falcone". (ANSA) ...