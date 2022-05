Notte bianca a Marina di Ragusa | si torna a ballare

(Di sabato 21 maggio 2022)– Una stagione, quella estiva, alla quale si va incontro e che dovrà avere i connotati di una ritrovata normalità dopo due anni bui di lotta contro la pandemia.“Domenica 22 Maggio – dichiara l’assessore al Turismo e Spettacolo Ciccio Barone – apriamo la stagione estiva didiall’insegna della musica. Siin spiaggia, all’aperto, con unache comincia quando il sole è ancora alto: alle 17.00, in Piazza Dogana, via alla selezione musicale curata da Maurizio Lessi ed Eugenio Ferrara, per poi proseguire con Andre De Sabato direttamente dalla Discoteca Nazionale di RTL 102.5”. La Virtus Klebcercava la vittoria e l’ha trovata Arcigay a Scicli la giornata contro l’omotransfobia Dieta del gelato, ...

diconodioggi : RT @simonett_a: “— Il Gran Vizir Taib Ben Iamani Boascerin, — disse con molta gravità[il messo], — prega l’Ambasciatore d’Italia e il suo s… - Sensibilia8 : RT @RobertaDalPra: @Sensibilia8 Luminosa notte mia cara Bianca...un abbraccio di cuore sorellina ?????????????????? - fiane : Arrivato a casa, dopo un lungo giro nella Trento della Notte Bianca. Ho raccolto entusiasmo ma anche lamentele, dal… - infoitcultura : Dopo-Vasco, Fugatti: «Deflusso regolare, ma massima attenzione». E ora inizia la notte bianca - infoitcultura : Il dopo-concerto, Fugatti: «Deflusso regolare, ma massima attenzione». E ora a Trento inizia la notte bianca -

il Resto del Carlino

La richiesta d'aiuto è arrivata verso le 2.30 dellafra il 20 e il 21 maggio (oggi). Nell'... Sul posto i pompieri, l a Croce Rossa, la Crocee la polizia di stato . (foto vigili del fuoco) ...C'è chi è tornato a casa, chi è arrivato nell'albergo prenotato e chi ha scelto di vivere ladi Trento. Fra questi il sindaco di Trento, Franco Ianeselli che così scriveva all'alba sui ... Notte Bianca e Festa di Primavera, un weekend ricco di iniziative Sarà un week-end ricco di iniziative, quello che si appresta a vivere il centro di Copparo. Tra stasera e domani, infatti, è in programma il doppio appuntamento con Notte Bianca e Festa di Primavera: ...Come si scrive Buonanotte o Buona Notte Qual è la forma corretta per scrivere questo augurio. Frasi di esempio di utilizzo in base al .... Mentre se utilizzato come saluto , si può scrivere sia buona ...