Medici: "Vaiolo scimmie non da contagi sessuali". Polemica su stigma a gay (Di sabato 21 maggio 2022) La trasmissione sessuale non è l'unica modalità di trasmissione del Vaiolo delle scimmie. Lo si legge in un focus che la Federazione degli ordini dei Medici ha pubblicato sul suo sito, la precisazione... Leggi su feedpress.me (Di sabato 21 maggio 2022) La trasmissione sessuale non è l'unica modalità di trasmissione deldelle. Lo si legge in un focus che la Federazione degli ordini deiha pubblicato sul suo sito, la precisazione...

Agenzia_Ansa : Quella sessuale non è l'unica modalità di trasmissione del vaiolo delle scimmie. Lo si legge in un focus che la Fed… - TerrinoniL : Vaiolo scimmie: Ordine medici, contagi non solo sessuali - Salute & Benessere - gazzettaparma : I medici: 'Il vaiolo delle scimmie si trasmette non solo con i rapporti sessuali' - Lucavad72 : RT @Agenzia_Ansa: Quella sessuale non è l'unica modalità di trasmissione del vaiolo delle scimmie. Lo si legge in un focus che la Federazio… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Quella sessuale non è l'unica modalità di trasmissione del vaiolo delle scimmie. Lo si legge in un focus che la Federazio… -