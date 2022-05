Mamma picchia una bambina perché si rifiuta di giocare con sua figlia (Di sabato 21 maggio 2022) Sarebbe intervenuto anche il fratello maggiore della bambina esclusa che avrebbe colpito una delle due sorelline con calci e ... Leggi su lanazione (Di sabato 21 maggio 2022) Sarebbe intervenuto anche il fratello maggiore dellaesclusa che avrebbe colpito una delle due sorelline con calci e ...

Advertising

saragiup : @federicacaladea Quest’anno, in 4^, pochi giorni prima di Pasqua la mamma di questo bambino ha avvicinato mio figli… - The_LegalWeapon : @StefanoCasati7 @gatta_loca severamente. Il fatto è che non c'è una soluzione semplice, se non quello che il modo d… - LavHazza1 : punto ha detto ‘quando vado a casa lo dico a zia serena e ti picchia’madonna se ce l’avevo davanti mi cadeva la fac… - MilleLeoe : sto ridendo, luca ha messo una data a Caserta dopo che avevo supplicato mamma di portarmi a napoli perché 'ti pare… - numbdeath999 : Non é giusto ogni volta che provo a parlare di quanto mio padre é violento e do ragione e mia mamma. Mi dicono semp… -