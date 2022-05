"La Russia sta deportando i residenti di Mariupol" (Di sabato 21 maggio 2022) Le truppe di occupazione russe starebbero deportando i residenti della città di Mariupol, dopo la resa del battaglione Azov nell'... Leggi su europa.today (Di sabato 21 maggio 2022) Le truppe di occupazione russe starebberodella città di, dopo la resa del battaglione Azov nell'...

Advertising

fanpage : La #Russia ha imposto oramai da più di un mese un blocco navale nei principali porti ucraini nel Mar Nero per fiacc… - MediasetTgcom24 : Zelensky: 'La Russia sta compiendo un genocidio in Ucraina' #ucraina #russia #kiev #mosca - martaottaviani : Incredibile come i putiniani di casa nostra stiano utilizzando caduta #Mariupol per convincere del fatto che #Putin… - StefaniaOliva8 : @xtianbrbr @maik89369417 @Simo_Florence @BeghinaLa @ZanAlessandro Mandando ARMI anche noi siamo COBELLIGERANTI. Ino… - MichelaRoi : RT @AMTomarchio: Chi sta dalla parte della #Russia è complice di questa atrocità. Il vostro Dio ve ne chiederà conto e pagherete per la vos… -