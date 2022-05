Juventus, torna Pogba: i suoi 5 gol più belli in bianconero | VIDEO (Di sabato 21 maggio 2022) La Juventus è vicina a riprendersi Paul Pogba. Per lui, che si svincolerà dal Manchester United, contratto fino al 30 giugno 2025 con un ingaggio da 7,5 milioni di euro all'anno. Ecco, in questo VIDEO, le 5 reti più belle realizzate in bianconero Leggi su pianetamilan (Di sabato 21 maggio 2022) Laè vicina a riprendersi Paul. Per lui, che si svincolerà dal Manchester United, contratto fino al 30 giugno 2025 con un ingaggio da 7,5 milioni di euro all'anno. Ecco, in questo, le 5 reti più belle realizzate in

Advertising

giaco_iaco : ???? L'#Arsenal torna forte su #Arthur. La novità, rispetto a gennaio, è che i Gunners stavolta si dicono pronti a i… - EnricoTurcato : Passano i mesi, tutto tace. Dybala non abbassa le pretese, ma a luglio 2021 ha un incontro con Allegri, tornato all… - defencelesss28x : RT @antosalatino: È fatta,Paul #Pogba dopo sei lunghe stagioni torna nella sua casa,torna alla #Juventus #POGBACK - BlitzQuotidian0 : Pogba torna alla Juventus a parametro zero, per il francese contratto triennale da 10 milioni all’anno - silver_mauro : @Evra @chiellini @juventus Patrice, ma é vero ? Sta succedendo? Paul torna? -