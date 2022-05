Il tempismo perfetto per il tributo alla moglie: i due giocano in tandem (Di sabato 21 maggio 2022) C'è un'eleganza anche nelle premure di due che stanno insieme. Sono mosse precise e senza sbavature, gesti puntuali, che non arrivano prima o dopo, ma esattamente quando devono arrivare, dove devono arrivare. Leggi su ilgiornale (Di sabato 21 maggio 2022) C'è un'eleganza anche nelle premure di due che stanno insieme. Sono mosse precise e senza sbavature, gesti puntuali, che non arrivano prima o dopo, ma esattamente quando devono arrivare, dove devono arrivare.

Advertising

mirko60036887 : Tempismo perfetto, quello della Nk.. Guardando a Teheran. - viaggrego : #ElonMusk accusato di #Molestie sessuali? Lui #nega e #Ironizza: “Finalmente c'e' un #Elongate”! #Tempismo perfetto… - jacopocor24 : @juventusfc Tempismo perfetto - ggcripto : Tempismo della consegna: perfetto ?????? - Tommsii : Niente per forza Meno siamo meglio è Divina misericordia ll. La Soffiata ci vuole come per me peggio per tutti voi… -