Il ritorno dei due Mattei (che sorpresa) (Di sabato 21 maggio 2022) Alla scuola della Lega c’è Matteo per parlare di come vuole cambiare l’Europa, uscire dalla crisi e fermare i proiettili in Ucraina. Matteo Renzi, ovviamente. C’è un colpo di scena nella monotonia di Palazzo Madama. Il leader di Italia Viva ed ex premier è pronto a salire in cattedra di fronte a una folla di giovani leghisti. Appuntamento a Milano, in regia c’è l’ex sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, sul palco il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano. È la politica, bellezza. In Italia di questi tempi le convergenze parallele funzionano poco, tra dispetti e sibili continui di amici e alleati. Le convergenze trasversali invece vanno alla grande. E infatti Renzi, quando in mattinata conferma la sortita leghista a Milano, lo fa tirando un’occhiatina (di gelosia?) a Enrico Letta, segretario del partito che fu suo. “Vado all’incontro alla scuola della Lega, oggi, come agli ... Leggi su formiche (Di sabato 21 maggio 2022) Alla scuola della Lega c’è Matteo per parlare di come vuole cambiare l’Europa, uscire dalla crisi e fermare i proiettili in Ucraina. Matteo Renzi, ovviamente. C’è un colpo di scena nella monotonia di Palazzo Madama. Il leader di Italia Viva ed ex premier è pronto a salire in cattedra di fronte a una folla di giovani leghisti. Appuntamento a Milano, in regia c’è l’ex sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, sul palco il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano. È la politica, bellezza. In Italia di questi tempi le convergenze parallele funzionano poco, tra dispetti e sibili continui di amici e alleati. Le convergenze trasversali invece vanno alla grande. E infatti Renzi, quando in mattinata conferma la sortita leghista a Milano, lo fa tirando un’occhiatina (di gelosia?) a Enrico Letta, segretario del partito che fu suo. “Vado all’incontro alla scuola della Lega, oggi, come agli ...

