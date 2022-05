Fiorentina-Juventus | gol di Duncan | esplode il Franchi | Chiellini grondante di sangue VIDEO

(Di sabato 21 maggio 2022) Lasegna il gol del vantaggio contro lanel recupero del primo tempo grazie ad Alfred, ma Giorgioprotesta per un contatto con Piatek in cui si apre l’arcata sopraccigliare.diil difensore all’ultima con la maglia bianconera, che peraltro aveva combinato un bel pasticcio regalando di fatto la rete non riuscendo a spazzare. Il gol è confermato, 1-0. SportFace.

Advertising

acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Juventus ?? Serie A ? 20:45 CET ?? Stadio Artemio Franchi Powered by SYNLAB Italia Guarda la pa… - acffiorentina : SPOGLIATOIO | ?? #PrimaAssicurzioni è Match Sponsor di Fiorentina - Juventus #ForzaViola #FiorentinaJuventus… - SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - Statsfoot87 : Mi-temps #SerieA ???? ??Lazio 2-2 Verona (Cabral, Felipe Anderson; Simeone, Lasagna) ??Fiorentina 1-0 Juventus (Du… - TuttoCagliari : L'ex Duncan porta in vantaggio la Fiorentina al 45' contro la Juventus -

ASCOLTA I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/22: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Duncan, Bonucci, Saponara FLOP: Kean, ...20.45 ABISSO TEGONI - COLAROSSI SANTORO VAR: MARIANI AVAR: DI MARTINOSabato 21/05 h. 20.45 CHIFFI CARBONE - LONGO IV: GIUA VAR: GUIDA AVAR: MASSIMI LAZIO - VERONA Sabato 21/05 ...45'+1' - FIORENTINA IN VANTAGGIO: Duncan, approfittando di una mischia in area, trafigge Perin all'incrocio dei pali. Il VAR effettua un check su fallo su Chiellini, ma Chiffi ...A fine primo tempo, al Franchi, è però 1-0 per i viola: il tecnico temeva la crescita fisica della Fiorentina, che nell'ultima parte del primo tempo ha saputo aggredire con coraggio e costanza la ...