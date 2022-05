Draghi, Berlusconi e il nodo Putin sulle pagine dei giornali (Di sabato 21 maggio 2022) AGI - Draghi, Berlusconi e il nodo Putin. In primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi, le parole del premier sulla pace e quelle del Cavaliere sulla necessità di ascoltare anche il presidente russo. Corriere Della Sera "Da Putin sempre un muro quando gli ho parlato di pace". Il premier Draghi agli studenti di una scuola media: mi è andata meglio con il presidente americano Biden, che ha accolto i miei suggerimenti di parlare con Mosca. Berlusconi: la Ue convinca Kiev ad accogliere le richieste russe. Pressing di Palazzo Chigi su Casellati: concorrenza in maggio o Pnrr a rischio. Intervista al ministro Garavaglia: "Tutela per le imprese familiari, sulle spiagge il governo non cadra'. I ... Leggi su agi (Di sabato 21 maggio 2022) AGI -e il. In primo pianodi politica dei quotidiani in edicola oggi, le parole del premier sulla pace e quelle del Cavaliere sulla necessità di ascoltare anche il presidente russo. Corriere Della Sera "Dasempre un muro quando gli ho parlato di pace". Il premieragli studenti di una scuola media: mi è andata meglio con il presidente americano Biden, che ha accolto i miei suggerimenti di parlare con Mosca.: la Ue convinca Kiev ad accogliere le richieste russe. Pressing di Palazzo Chigi su Casellati: concorrenza in maggio o Pnrr a rischio. Intervista al ministro Garavaglia: "Tutela per le imprese familiari,spiagge il governo non cadra'. I ...

