Di Napoli | “Sassuolo-Milan? Si sentirà la differenza di motivazioni” | News

(Di sabato 21 maggio 2022) Arturo Di, ex calciatore, ha espresso il suo pensiero in merito al prossimo match di campionato tra

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - PianetaMilan : #DiNapoli: “#SassuoloMilan? Si sentirà la differenza di motivazioni” | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - RaffoSarnataro : @AndreCardi Atalanta-Empoli 3-1 Fiorentina-Juventus 2-0 Lazio-Verona 2-1 Spezia-Napoli 0-2 Inter-Sampdoria 3-0 Sass… - maumou72 : @PoliSacramento1 Napoli Sassuolo 6-1. Se la giocano penso ?? - NapoliCalciogol : #Napoli, Mathias Olivera si complica e Giuntoli valute tre altre soluzioni: piace pure Rogerio #Empoli #Sassuolo… -

Andreazzoli CLASSIFICA SERIE A:Milan 83 punti; Inter 81;76; Juventus 70; Lazio e Roma* 63; Fiorentina e Atalanta 59; Verona 52;e Torino* 50; Bologna* 46; Udinese 44; Empoli 38; ...Allegri CLASSIFICA SERIE A:Milan 83 punti; Inter 81;76; Juventus 70; Lazio e Roma* 63; Fiorentina e Atalanta 59; Verona 52;e Torino* 50; Bologna* 46; Udinese 44; Empoli 38; ...Nella puntata di Deejay Football Club Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono sbilanciati nelle previsioni della 38esima giornata di Serie A.La partenza di Osimhen potrebbe convincere il giocatore. Non una trattativa avviata ma un primo sondaggio. Non una trattativa avviata, ma un primo approccio per capire la disponibilità del club all’op ...