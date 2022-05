Da Uniqlo al ristorante di De Niro: ecco tutte le novità in arrivo nella Capitale (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, sono in arrivo delle belle novità per la Capitale che faranno gola a molti turisti e non solo. Rimanendo in tema di cibo, sbarcherà nella Capitale il ristorante di sushi di Roberto De Niro con il primo Nubu Hotel in Italia mentre nella rinomata via del Corso aprirà il negozio di abbigliamento giapponese Uniqlo. Leggi anche: Cosa fare a Roma nel weekend: gli eventi nella Capitale sabato 14 e domenica 15 maggio Una ventata di novità investe Roma: nasce l’ufficio attrazione grandi marchi Moltissime dunque le novità in arrivo. E non si tratta di casi isolati e sporadici, basti pensare anche all’arrivo della catena Four Seasons di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, sono indelle belleper lache faranno gola a molti turisti e non solo. Rimanendo in tema di cibo, sbarcheràildi sushi di Roberto Decon il primo Nubu Hotel in Italia mentrerinomata via del Corso aprirà il negozio di abbigliamento giapponese. Leggi anche: Cosa fare a Roma nel weekend: gli eventisabato 14 e domenica 15 maggio Una ventata diinveste Roma: nasce l’ufficio attrazione grandi marchi Moltissime dunque lein. E non si tratta di casi isolati e sporadici, basti pensare anche all’della catena Four Seasons di ...

