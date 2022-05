Caos M5S a Palazzo Madama. Esplode una fronda anti-Taverna. Sempre più senatori furiosi con la vice di Conte. “La colpa della débâcle in Commissione Esteri è sua” (Di sabato 21 maggio 2022) Partiamo da un assunto: se presidente della Commissione Esteri si ritrova oggi Stefania Craxi e non un 5 stelle è “opera” dei partiti – leggasi centrodestra e Italia viva – che certamente non ci hanno pensato due volte prima di mettere il bastone tra le ruote al M5S. “Il problema – spiega un senatore pentastellato – è che l’assist gliel’abbiamo servito noi su un piatto d’argento”. Sempre più senatori furiosi con la Taverna. “La colpa della débâcle in Commissione Esteri è sua” È esattamente questo ciò che Sempre più senatori rimproverano alla vicepresidente vicaria (e dunque di fatto numero due) di Giuseppe Conte, Paola ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 21 maggio 2022) Partiamo da un assunto: se presidentesi ritrova oggi Stefania Craxi e non un 5 stelle è “opera” dei partiti – leggasi centrodestra e Italia viva – che certamente non ci hanno pensato due volte prima di mettere il bastone tra le ruote al M5S. “Il problema – spiega un senatore pentastellato – è che l’assist gliel’abbiamo servito noi su un piatto d’argento”.piùcon la. “Lainè sua” È esattamente questo ciò chepiùrimproverano allapresidente vicaria (e dunque di fatto numero due) di Giuseppe, Paola ...

