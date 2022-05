Berlusconi e l’atlantismo | i dubbi della Cia Il documento inedito

Leggi su formiche

(Di sabato 21 maggio 2022) Le elezioni politiche del 27 e 28 marzo 1994 rappresentano uno spartiacque nella vicenda repubblicana. Di questo sono convinti gli uomini dei Servizi segreti Usa, meravigliati dalla piega che prende il confronto elettorale e dalla sua eccessiva virulenza. Un memorandum dell’Office of European AnalysisCia, redatto a dieci giorni dall’apertura delle urne, sottolinea che in Italia si assiste a una campagna mediatica martellante, ma c’è poca enfasi sui contenuti, mancano discussioni sulle problematiche concrete e si fa largo ricorso a «violenti attacchi personali»: «Nonostante il declino delle ideologie politiche dopo la fineGuerra fredda, in campagna elettorale i partiti stanno utilizzando le vecchie etichette per definirsi e per rappresentare gli avversari, con la destra che punta l’indice contro le solite abitudini del comunismo e il ...