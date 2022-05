Atalanta e Fiorentina, è sfida per la Conference League: ecco tutte le combinazioni (Di sabato 21 maggio 2022) Roma e Lazio aritmeticamente qualificate alla fase a gironi della prossima Europa League. Oggi la Lazio gioca per il quinto posto: basterà pareggiare contro il Verona. In caso di sconfitta dei ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 maggio 2022) Roma e Lazio aritmeticamente qualificate alla fase a gironi della prossima Europa. Oggi la Lazio gioca per il quinto posto: basterà pareggiare contro il Verona. In caso di sconfitta dei ...

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - matteo23___ : @duncanismo_ @FGiallorossa però per come si era messo il campionato,considerando che l’Atalanta è uscita dalle copp… - LeviAck8_ : RT @PaKus1991: @LeviAck8_ L'atalanta non ha fatto un tiro in porta, la Fiorentina vi ha letteralmente passato per fare gol, la Lazio si è p… - PaKus1991 : @LeviAck8_ L'atalanta non ha fatto un tiro in porta, la Fiorentina vi ha letteralmente passato per fare gol, la Laz… - Cucciolina96251 : RT @capuanogio: #Roma in Europa League. #Fiorentina e #Atalanta si giocano la #ConferenceLeague negli ultimi 90 minuti. Ufficiale: l’Itali… -