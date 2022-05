Anastasia Kuzmina, la ballerina di Ballando e la guerra in Ucraina: 'Mio nonno ha scelto di morire per la libertà' (Di sabato 21 maggio 2022) ' Mia nonna aveva appena subito una operazione alla spina dorsale quando è scoppiata la guerra è siamo riusciti a convincerla a lasciare l' Ucraina . Mio nonno invece ha scelto di restare e anche di ... Leggi su leggo (Di sabato 21 maggio 2022) ' Mia nonna aveva appena subito una operazione alla spina dorsale quando è scoppiata laè siamo riusciti a convincerla a lasciare l'. Mioinvece hadi restare e anche di ...

Advertising

leggoit : Anastasia Kuzmina, la ballerina di Ballando e la guerra in Ucraina: «Mio nonno ha scelto di morire per la libertà» - marcelvillella : Con la mia ballerina preferita @anastasia__kuzmina #generazionez #lovemyjob @ Studi Rai Via Teulada Studio 1 - MaraBerloni : RT @sery_s: Anastasia Kuzmina con fascia per capelli e top rosa Barbie ma in realtà è NERA come il suo ombretto ?????? #BallandoConLeStelle - BurgisRic : RT @sery_s: Anastasia Kuzmina con fascia per capelli e top rosa Barbie ma in realtà è NERA come il suo ombretto ?????? #BallandoConLeStelle -