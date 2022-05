Vaiolo delle scimmie, ipotesi nuova variante più trasmissibile (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Casi di Vaiolo delle scimmie che si moltiplicano in un numero sempre maggiore di Paesi, con trasmissione uomo-uomo, anche in persone che non hanno fatto viaggi recenti in aree a rischio. Un elemento che stupisce le autorità sanitarie internazionali (“per l’Europa è la prima volta”, osservava ieri l’Ecdc), e che risulta “singolare” anche a Carlo La Vecchia, epidemiologo dell’università Statale di Milano. Potrebbe essere cambiato qualcosa nella natura del virus responsabile del ‘monkeypox’? “Questo è molto probabile”, dice l’esperto all’Adnkronos Salute. Una nuova variante? “Sembra logico ipotizzarla”, risponde. “Di questo virus – ricorda La Vecchia – c’erano già due varianti, una in Congo e una nell’Africa occidentale in generale”, quindi per l’epidemiologo è plausibile “che possa ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Casi diche si moltiplicano in un numero sempre maggiore di Paesi, con trasmissione uomo-uomo, anche in persone che non hanno fatto viaggi recenti in aree a rischio. Un elemento che stupisce le autorità sanitarie internazionali (“per l’Europa è la prima volta”, osservava ieri l’Ecdc), e che risulta “singolare” anche a Carlo La Vecchia, epidemiologo dell’università Statale di Milano. Potrebbe essere cambiato qualcosa nella natura del virus responsabile del ‘monkeypox’? “Questo è molto probabile”, dice l’esperto all’Adnkronos Salute. Una? “Sembra logico ipotizzarla”, risponde. “Di questo virus – ricorda La Vecchia – c’erano già due varianti, una in Congo e una nell’Africa occidentale in generale”, quindi per l’epidemiologo è plausibile “che possa ...

