Vaiolo delle scimmie: allarme dell’agenzia europea, ecco di cos’è (Di venerdì 20 maggio 2022) L’agenzia europea per il controllo delle malattie infettive ha inviato una allerta sul Vaiolo delle scimmie dopo alcuni casi rilevati in Portogallo (5 confermati e 20 sospetti), Spagna (8 sospetti) Regno Unito (almeno 4) e ieri in Italia. La particolarità rispetto al passato è l’elevato numero dei pazienti confermati e la mancanza di collegamento con viaggi recenti in zone endemiche. Si tratta di una malattia infettiva causata da un virus principalmente diffuso in Africa nelle scimmie e in alcuni roditori, soprattutto in Ghana e Nigeria. Secondo il CDC, il centro americano per la prevenzione delle malattie infettive, il serbatoio di questo agente patogeno è ancora sconosciuto ma dipende sempre dalla promiscuità uomo-animale In rari casi il ... Leggi su zon (Di venerdì 20 maggio 2022) L’agenziaper il controllomalattie infettive ha inviato una allerta suldopo alcuni casi rilevati in Portogallo (5 confermati e 20 sospetti), Spagna (8 sospetti) Regno Unito (almeno 4) e ieri in Italia. La particolarità rispetto al passato è l’elevato numero dei pazienti confermati e la mancanza di collegamento con viaggi recenti in zone endemiche. Si tratta di una malattia infettiva causata da un virus principalmente diffuso in Africa nellee in alcuni roditori, soprattutto in Ghana e Nigeria. Secondo il CDC, il centro americano per la prevenzionemalattie infettive, il serbatoio di questo agente patogeno è ancora sconosciuto ma dipende sempre dalla promiscuità uomo-animale In rari casi il ...

