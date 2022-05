Un tifoso dell' Everton lo provoca | Vieira lo prende a calci

(Di venerdì 20 maggio 2022) Grandi polemiche in Inghilterra per il comportamento'allenatore del Crystal Palace, Patrick, dopo la partita contro l'. I tifosia squadra di Liverpool hanno invaso il campo per ...

Grandi polemiche in Inghilterra per il comportamento'allenatore del Crystal Palace, Patrick Vieira, dopo la partita contro l'Everton. I tifosi della squadra di Liverpool hanno invaso il campo per festeggiare la salvezza e uno di questi ha iniziato ...Patrick Vieira si è reso protagonista di un incredibile episodio: l'ex Juve e Inter ha sferrato un calcio di reazione a un'Everton Brutto episodio quello cha ha coinvolto Patrick Vieira. Al termine della sfida tra il suo Crystal Palace e l'Everton, l'ex giocatore anche'Inter ha infatti colpito con un ...Da tifoso a leader, l'esplosione di Sandro Tonali passa dal lavoro e dalle scelte di cuore per la sua fede rossonera.L’ex Inter, preso di mira da un tifoso dell’Everton, lo ha prima bloccato e poi gli ha rifilato un calcione facendolo cadere a terra Viera dà un calcio ad un tifoso dell’Everton. Dopo il gol-salvezza ...