Ultimi biglietti per Trentino Music Arena e la scaletta del concerto di Vasco nel 2022 (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono disponibili gli Ultimissimi biglietti per Trentino Music Arena, la location che oggi – venerdì 20 maggio – accoglierà la prima tappa del tour di Vasco Rossi. 120.000 persone sono attese in città e l'invito è quello di lasciare l'auto nei parcheggi appositi per poi spostarsi con le navette a disposizione. Tantissimi coloro che hanno già provveduto all'acquisto dei biglietti per lo spettacolo più atteso dell'anno. Se, però, vi trovate in zona Trento e volete partecipare al concerto, non avendo ancora provveduto ai ticket, sappiate che per voi ci sono buone notizie. Un limitato numero di biglietti per il concerto di Vasco a Trento è infatti ancora disponibile. Potete recarvi in cassa oppure ...

