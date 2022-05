Ucraina, vice comandante Azov: 'Non mi sono arreso ai russi' (Di venerdì 20 maggio 2022) Il vice comandante del reggimento Azov, Svyatoslav Palamar, ha dichiarato di essere sul territorio dell'acciaieria Azovstal, così come altri vertici del battaglione. Parlando a Ukrainska Pravda, ha ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 maggio 2022) Ildel reggimento, Svyatoslav Palamar, ha dichiarato di essere sul territorio dell'acciaieriastal, così come altri vertici del battaglione. Parlando a Ukrainska Pravda, ha ...

