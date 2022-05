Torino, si lavora al riscatto di Mandragora: Cairo punta allo sconto (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Torino fissa un incontro per discutere del futuro del centrocampista: Cairo farà questa richiesta alla Juve per Mandragora Nel corso della prossima settimana le dirigenze di Juventus e Torino si incontreranno per discutere del futuro di Rolando Mandragora. Il centrocampista aveva un diritto di riscatto fissato a 9,5 milioni di euro, ma Cairo vorrebbe risparmiare qualcosa rispetto a questo accordo sfruttando anche la volontà del giocatore. A riportarlo è Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Ilfissa un incontro per discutere del futuro del centrocampista:farà questa richiesta alla Juve perNel corso della prossima settimana le dirigenze di Juventus esi incontreranno per discutere del futuro di Rolando. Il centrocampista aveva un diritto difissato a 9,5 milioni di euro, mavorrebbe risparmiare qualcosa rispetto a questo accordo sfruttando anche la volontà del giocatore. A riportarlo è Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

