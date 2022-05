Temptation Island cancellato per sempre: “Non tornerà mai più in tv” (Di venerdì 20 maggio 2022) La notizia che tutti temevano purtroppo è arrivata: Temptation Island non solo non si registrerà a giugno (con la messa in onda su Canale 5 a luglio) come negli scorsi anni, ma non tornerà neanche a settembre, come si mormorava inizialmente, né nel 2023, come sperava ancora qualcuno. È giunta infatti la notizia ufficiale della definitiva cancellazione del format dai palinsesti Mediaset di Canale 5. I motivi però non sono chiarissimi. Temptation Island, è finita tra un’amatissima coppia nata nel programma Stando a quanto si evince dai social, a oltre un anno dall'inizio del loro amore i due protagonisti del reality si sarebbero detti addio Temptation Island ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 20 maggio 2022) La notizia che tutti temevano purtroppo è arrivata:non solo non si registrerà a giugno (con la messa in onda su Canale 5 a luglio) come negli scorsi anni, ma nonneanche a settembre, come si mormorava inizialmente, né nel 2023, come sperava ancora qualcuno. È giunta infatti la notizia ufficiale della definitiva cancellazione del format dai palinsesti Mediaset di Canale 5. I motivi però non sono chiarissimi., è finita tra un’amatissima coppia nata nel programma Stando a quanto si evince dai social, a oltre un anno dall'inizio del loro amore i due protagonisti del reality si sarebbero detti addio...

Advertising

iluvyeop : gianmarco valenza che ancora parla dopo che si è costruito una carriera sull’essere stato cornificato a temptation… - LadyNews_ : #UominieDonneVip e #TemptationIsland non andranno in onda né in estate né in autunno - medoproject : @SilvioG92 E' il nuovo andamento della tv, voluta dai nuovi produttori. Trasformare tutto in uomini e donne o tempt… - tempoweb : #Temptationisland cancellato, salta il reality di #Canale5 Rivoluzione nel palinsesto #tv #bisciglia #20maggio… - enrick81 : @Ilfanaleof @MiChiamoFranco @Peppe_FN @napoliforever89 @famigliasimpson @CIAfra73 @1vs100tw @Tvottiano… -