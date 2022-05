Roma, incidente nel centrale quartiere Prati. Scooterista investe un cinghiale e lo uccide. Due feriti (Di venerdì 20 maggio 2022) Era solo questione di tempo e tutti sapevano che prima o poi i cinghiali avrebbero causato un incidente o con i passanti o con gli automobilisti o con gli scooteristi. incidente, per fortuna non grave, che si è verificato giovedì sera al quartiere Prati, a Roma (centralissimo quadrante della Capitale), causato da un branco di cinghiali che alle 23.30 transitava in via Cipro. Due uomini sono rimasti leggermente feriti dopo che lo scooter su cui viaggiavano ha centrato, uccidendolo, un cinghiale. L’uomo che era alla guida del veicolo ha detto che era impossibile evitare di colpire i cinghiali anche se ha tentato di farlo. I due motociclisti sono stati portati al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. La ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 maggio 2022) Era solo questione di tempo e tutti sapevano che prima o poi i cinghiali avrebbero causato uno con i passanti o con gli automobilisti o con gli scooteristi., per fortuna non grave, che si è verificato giovedì sera al, a(centralissimo quadrante della Capitale), causato da un branco di cinghiali che alle 23.30 transitava in via Cipro. Due uomini sono rimasti leggermentedopo che lo scooter su cui viaggiavano ha centrato,ndolo, un. L’uomo che era alla guida del veicolo ha detto che era impossibile evitare di colpire i cinghiali anche se ha tentato di farlo. I due motociclisti sono stati portati al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. La ...

