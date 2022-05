Reliquie di San Nicola, Papa Francesco minacciato dagli emissari di Putin: la missione in Vaticano (Di venerdì 20 maggio 2022) Gli uomini di Vladimir Putin sono ovunque, anche in Vaticano. Durante la 16esima udienza del processo sugli investimenti della Santa Sede è infatti emerso che due emissari russi definiti "delegati per le questioni diplomatiche particolari di Putin" cercarono di ricevere in dono le Reliquie di San Nicola di Bari. Reliquie alle quali lo zar sarebbe molto devoto. I due uomini, oltre a rivendicare un conto allo Ior "mai esistito", incontrarono Angelo Becciu, il cardinale imputato per peculato e abuso d'ufficio. A ricostruire la vicenda per filo e per segno un'altra indagata, Cecilia Marogna. L'ex manager conferma nella memoria "di aver presentato e accreditato, presso la Segreteria di Stato della Città del Vaticano, i generali Carta e Caravelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Gli uomini di Vladimirsono ovunque, anche in. Durante la 16esima udienza del processo sugli investimenti della Santa Sede è infatti emerso che duerussi definiti "delegati per le questioni diplomatiche particolari di" cercarono di ricevere in dono ledi Sandi Bari.alle quali lo zar sarebbe molto devoto. I due uomini, oltre a rivendicare un conto allo Ior "mai esistito", incontrarono Angelo Becciu, il cardinale imputato per peculato e abuso d'ufficio. A ricostruire la vicenda per filo e per segno un'altra indagata, Cecilia Marogna. L'ex manager conferma nella memoria "di aver presentato e accreditato, presso la Segreteria di Stato della Città del, i generali Carta e Caravelli ...

