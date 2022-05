Realme Pad pronto ad insidiare Apple | sarà un tablet mozzafiato

(Di venerdì 20 maggio 2022) In questi ultimi giorni è giunto un interessante rumor dalla Cina secondo cui l’azienda tecnologicasarebbe già pronta a mettersi a lavoro su un nuovodi fascia medio-alta e contraddistinto da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Come ha spiegato Xu Qi, vicepresidente di, il nuovo dispositivoil ‘re deie della sua fascia di prezzo’, considerando che monterà il processore Qualcomm Snapdragon 870. La società fa sapere anche che questo dispositivomolto competitivo sul mercato deiAndroid. Il noto blogger tecnologico cinese @DCS ha affermato chePad verrà fornito con un display LCD con risoluzione Quad HD+ e con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Inoltre,alimentato da una batteria ...

Advertising

TuttoAndroid : Trapelano i render ufficiali di Realme Pad X 5G e HONOR 70 prima del lancio - GizChinait : #RealMe Pad X alza il tiro: specifiche al top e connettività 5G! #RealmePad #RealmePadX - mspiccia : RT @TheGeekerz: Un realme Pad high-end si profila all’orizzonte - mspiccia : Un realme Pad high-end si profila all’orizzonte - TheGeekerz : Un realme Pad high-end si profila all’orizzonte -

Dopo diverse indiscrezioni,ha annunciato ufficialmente che giovedì 26 maggio presenteràX , il primo tablet dell'azienda in Cina . Per l'occasione, è stato diffuso anche una prima immagine del dispositivo, nella colorazione "Neon Green" con strisce stile "corsa automobilistica"...IlX 5G debutterà alle 14:00 (ora locale) del 26 maggio in Cina. Si tratta del primo tablet dell'azienda per il mercato interno. In vista del lancio, ilX 5G è ora prenotabile su JD.Una serie di nuove indiscrezioni indicano che Realme starebbe lavorando a un tablet molto potente: tutti i dettagli.Una nuova versione di Realme Pad sarebbe in arrivo: molto più potente del modello 2021, secondo il produttore sarebbe addirittura "il re dei tablet Android".