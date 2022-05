Qatar, per la prima volta tre arbitri donna ai Mondiali di calcio. 'Conta la qualità... (Di venerdì 20 maggio 2022) Stéphanie Frappart, 38 anni, francese La Fifa ha confermato che per la prima volta ai Mondiali di calcio maschili saranno presenti anche arbitri donna e che a loro si aggiungeranno tre assistenti gara ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 20 maggio 2022) Stéphanie Frappart, 38 anni, francese La Fifa ha confermato che per laaidimaschili saranno presenti anchee che a loro si aggiungeranno tre assistenti gara ...

Advertising

SkySport : Mondiali, Amnesty a Fifa: 'Paghi 420 milioni di euro per migranti maltrattati in Qatar' #SkySport #Qatar2022… - SimoneTogna : #perisic: sono già stati rispediti al mittente, senza manco essere considerati, gli apprezzamenti di alcuni club tu… - direpuntoit : Ai #Mondiali di #Qatar2022 ci saranno per la prima volta anche tre arbitre. - ServadeiDanilo : La maggior parte dei giocatori presenti in questa lista, salvo infortuni, per me andrà al Mondiale in Qatar. E sarà… - Luce_news : Qatar, per la prima volta tre arbitri donna ai Mondiali di calcio. “Conta la qualità non il genere” -