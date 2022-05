Playout Serie B, c’è il nome dell’ultima retrocessa! (Di venerdì 20 maggio 2022) È ufficiale, la Serie B ha proferito il suo ultimo verdetto retrocessione: il Vicenza scende in C, il Cosenza resterà un’altra stagione in cadetteria. È questo quello che il Playout ha decretato allo Stadio San Vito-Marulla. Playout Cosenza VicenzaIl presidente Guarascio lo aveva assicurato che a Cosenza non si garantiva una gita al Vicenza. Veneti che escono sconfitti e tramortiti dalla doppietta di Larrivey, vecchia conoscenza del Cagliari, il quale prima su ribattuta e poi su rigore regala la salvezza ai lupi. Leggi su rompipallone (Di venerdì 20 maggio 2022) È ufficiale, laB ha proferito il suo ultimo verdetto retrocessione: il Vicenza scende in C, il Cosenza resterà un’altra stagione in cadetteria. È questo quello che ilha decretato allo Stadio San Vito-Marulla.Cosenza VicenzaIl presidente Guarascio lo aveva assicurato che a Cosenza non si garantiva una gita al Vicenza. Veneti che escono sconfitti e tramortiti dalla doppietta di Larrivey, vecchia conoscenza del Cagliari, il quale prima su ribattuta e poi su rigore regala la salvezza ai lupi.

